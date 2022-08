Spalletti: “Bravissimi i miei, Lobotka sembrava Iniesta”

"Non è una partita che può dire quale sarà il percorso, bisognerà darci tempo. In alcune situazioni abbiamo fatto vedere di essere giovani. Anche se poi abbiamo vinto la partita in maniera abbastanza netta, in alcune scelte, in alcune prese di campo potevamo fare meglio. In alcuni momenti poi abbiamo concesso troppo. Dopo quel primo tempo bisognava far valere subito la qualità superiore che avevamo. Bravissimi i calciatori, i meriti vanno sempre ai calciatori che preparano bene le partite durante la settimana. Ero sicuro che il Napoli avrebbe offerto una buona prestazione. Lobotka oggi sembrava Iniesta, ha fatto una partita eccezionale".