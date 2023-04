Spalletti: “Col Verona una delle partite più importanti verso lo scudetto”

L'allenatore del Napoli: "Gialloblù duri da affrontare, ma le nostre motivazioni sono forti. Osimhen sarà in panchina"

Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la partita di domani col Verona. "È una squadra ben allenata - dice il tecnico del Napoli - ti viene addosso fisicamente, ti mette a dura prova sul piano della battaglia per 95 minuti, ha motivazioni a mille a causa della classifica che ha, avendo una rosa superiore a quella classifica lì, ha fatto bene nella partita precedente vincendo meritatamente, nei video che abbiamo visto ha messo in difficoltà tantissimi avversari, anche la Juventus recentemente, ma le nostre motivazioni sono forti.

La partita di domani è doppiamente importante, se riusciamo a vincerla ce ne mancano solo tre per il titolo. Ne servono quattro, se vinciamo col Verona siamo più vicini e non vedo motivi per non pensare a questo e pensare a martedì col Milan. Quando sono arrivato la gara col Verona simboleggiava uno dei punti più bassi della storia del Napoli, adesso può essere il punto più alto per la storia del club.

Turnover? Chiunque giochi domani lo deve fare sapendo di essere protagonista di una delle partite più importanti, poi qualcosa si cambia. Non so cosa sia ragionato o meno, non 10 giocatori... ma per esempio Kim vogliamo farlo partire perché non gioca martedì. Qualcuno deve recuperare, lo stress fisico e mentale è troppo vicino, qualcuno però rimane. Osihmen sarà in panchina".