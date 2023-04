Spalletti: “Verona squadra abituata a fare baruffe e a perdere tempo”

Luciano Spalletti commenta in conferenza stampa il pareggio del Napoli col Verona per 0-0.

"Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa, che ci ha tolto spazio. Bisogna saper occupare gli spazi vuoti, siamo rimasti un pochino troppo a girargli intorno al vuoto scavato senza essere qualitativi come siamo solitamente. Molte difficoltà sono arrivate dalla prova del Verona, squadra abituata a fare baruffe, anche a perdere del tempo come gli è stato concesso anche stasera. Il tempo che viene perso al Maradona non la vedo da nessuna parte.

Siamo stati meno qualitativi di sempre, qualche spazio lo avevamo creato ma non siamo stati bravi ad andarci a giocare in quello spazio. Nella fase di possesso, se lo fai troppo veloce non permetti ai calciatori di sistemarsi, va fatto con un ritmo cadenzato e costante. Questo ti permette di giocarla giusta la palla. Era difficilissimo stasera per l'atteggiamento della squadra avversaria".