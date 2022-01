Spezia-Hellas Verona, i convocati dei liguri

Assenti Colley, Kovalenko, Manaj, Nzola e Hristov

Spezia-Hellas Verona, giorno di gara. Per l'incontro del 'Picco' Thiago Motta ha convocato 22 giocatori. Assente Colley per la Coppa d'Africa. Kovalenko, Manaj, Nzola e Hristov sono risultati positivi al Covid e quindi non saranno della partita.