Spezia, Salcedo c’è, Colley no

Il primo è rientrato dopo un problema fisico, il secondo è impegnato col Gambia in Coppa d'Africa

Lo Spezia ha recuperato Eddie Salcedo, uno degli ex di turno della partita con il Verona.

L'attaccante, in gialloblù dal 2019 al 2021 in prestito dall'Inter, sarà a disposizione di Thiago Motta per la gara di giovedì allo stadio Picco.