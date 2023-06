Spezia, Semplici: “Non abbiamo niente da perdere”

Dice il tecnico della squadra ligure, in lotta con la salvezza per il Verona: "Sappiamo l’importanza. Lunedì ci siamo ritrovati, abbiamo parlato della partita con il Toro dove non abbiamo fatto bene dal 2-0 in poi. Come dicevo ai ragazzi, mi auguro questa partita ci abbia fatto tanto male. L’atteggiamento dell’ultima mezz’ora non è piaciuto a me e ai ragazzi. Dobbiamo ripartire da quanto visto fino al 60esimo, una buona prestazione con una squadra più forte. Sappiamo di affrontare una squadra di grande valore come la Roma, siamo costretti e vogliosi di fare un risultato positivo e sarà il campo a dire quanto positivo. Cercheremo tutti insieme di dare il massimo per ottenere il risultato”.