Spezia-Verona 0-0, l’Hellas tiene al Picco ma perde Ngonge e Duda

Un’occasione divorata da Kallon, un palo clamoroso di Nzola, una decisiva parata di Perilli nel finale. Questo e non altro ricorderemo di Spezia-Verona. Finisce 0-0 tra le due pericolanti che si giocano il quartultimo posto. Che rimane ai liguri con tre punti di vantaggio sui gialloblù e gli scontri diretti favorevoli (quindi sono 4).

Il Verona, se da un lato esce dal Picco senza una sconfitta che sarebbe stata deleteria, dall’altro ne esce con le “ossa rotte”. Ngonge e Duda devono infatti abbandonare il terreno, il primo per una distorsione alla caviglia, il secondo per una noia muscolare. Nei prossimi giorni si saprà l’entità degli infortuni.

Lorenzo Montipò ha la febbre. In porta debutta Simone Perilli.

Ngonge resta a terra dopo un contrasto con Ekdal al 5’. Il problema è alla caviglia, l’attaccante esce zoppicante e dolorante e non ce la fa a proseguire. Al minuto 10 entra Kallon che prova subito una conclusione larga non di molto.

Una ripartenza di Depaoli mette Lazovic in condizione di tirare defilato a sinistra ma la conclusione è da dimenticare. Poco dopo, al 14’, è Gaich a sparacchiare fuori da buona posizione. Verde risponde con un diagonale che esce abbondantemente.

L’Hellas è pericoloso a sinistra con Lazovic che scappa, al 18’ il serbo tenta un’altra conclusione sul primo palo che esce non di molto.

I gialloblù sono nettamente superiori nel gioco, lo Spezia cerca il lancio lungo e solo a tratti la fantasia di Verde. Tameze prende un fallo ai 30 metri dalla porta. Ne nasce un corner al 25’ con lo Spezia in difficoltà. Dragowski in uscita con le mani anticipa Faraoni.

OCCASIONE PER GAICH. Al 35’ Dragowski buca l’uscita con le mani da corner, la palla va sulla testa di Gaich che da ottima posizione mette fuori. Supremazia netta del Verona che però non riesce a centrare la porta.

Reca calcia dalla sinistra, Perilli devia in tuffo in corner al 43’.

SECONDO TEMPO, OCCASIONI PER KALLON E NZOLA

Il Verona reagisce e prende un corner con Faraoni. Lo Spezia perde palla a centrocampo, Abildgaard serve Kallon che calcia debole tra le braccia del portiere. Verde risponde con un tiraccio in curva.

Al 64’ Zurkowski sostituisce Verde. Lo Spezia attacca, in area del Verona ci sono quasi tutti i gialloblù, la diga tiene.

KALLON SI DIVORA IL VANTAGGIO. Clamorosa l’occasione per Kallon al 69’. Lanciato da Abildgaard, l’attaccante sfrutta un buco in difesa e si lancia in area, Dragowski esce e ribatte il tiro. Poco dopo Kallon spedisce altissimo defilato a destra. Amian lo imita al 73’.