Spezia-Verona in dubbio, attesa per il responso dell’Asl

L'azienda sanitaria potrebbe bloccare i gialloblù colpiti dal focolaio

Dopo la notizia di un focolaio nel gruppo squadra del Verona, si attendono notizie sul disputarsi o meno della sfida al Picco tra Spezia ed Hellas di giovedì alle 14.30. Mentre la Federazione non ha comunicato ancora nulla, l'Asl potrebbe intervenire e decidere di fermare la squadra in città, non consentendo dunque lo svolgersi della gara.