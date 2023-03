Stankovic: “Secondo tempo giocato male, ma abbiamo vinto ed è quello che conta”

L'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic commenta la vittoria sul Verona per 3-1.

Credetemi, ho ricevuto complimenti e pacche sulle spalle portando a casa zero o un punto. Mi piace vincere giocando e anche soffrendo. Due gol annullati al Verona, giustamente, per fuorigioco non ci hanno buttato giù. Ci sono stati errori che si fanno sotto stress e tensione ma alla fine contano i tre punti e ogni tanto è bello dire che abbiamo giocato male nel secondo tempo e abbiamo vinto".