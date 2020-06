Stepinsiki: “L’urlo della Curva Sud, che emozione”

Mariusz Stepinski, attaccante del Verona, ha parlato in diretta Instagram, nello spazio “A tu per tu”, curato dal club gialloblù.

Ha detto: “Il mio percorso all’Hellas? Ho imparato tante cose: come giocare per la squadra, come sacrificarsi per il gruppo. Ce lo sta mettendo in testa il mister ed è il segreto del nostro successo. All’inizio mi è mancato il gol, ma per me è già passato, io guardo avanti. Juric preferisce che i gol vengano distribuiti tra più giocatori, gli piace il gioco di squadra”.

Poi: “Segnare con il Verona? È un’emozione che non puoi dimenticare. La tifoseria dell’Hellas spinge tanto, soprattutto quando attacchiamo sotto la curva. Sono momenti che ricordi inevitabilmente dopo il ritiro”.