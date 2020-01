Giampaolo Pazzini torna titolare.

Per la sfida di Ferrara contro la Spal Juric rilancia il numero 11 gialloblù dopo l’ultima buona prestazione contro il Torino.

Una scelta dettata anche dalla mancanza di alternative. Di Carmine, come spiegato dal tecnico in conferenza stampa, non ha ancora recuperato bene dall’operazione al dito della mano, mentre Stepinski da qualche giorno è limitato per via di un attacco di influenza intestinale.