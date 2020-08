Stepinski: “Subito con la giusta mentalità, tra poco si comincia”

Mariusz Stepinski, attaccante del Verona, parla dal ritiro di Santa Cristina.

Intervistato dal canale ufficiale dell’Hellas, dice: “La nuova stagione? Prima di tutto è fondamentale trasferire ai nuovi arrivati lo spirito, la mentalità e il metodo di lavoro consolidati durante lo scorso campionato. Anche perché il tempo è poco: tra poche settimane saremo già in campo. La Val Gardena? Abbiamo tutto ciò che serve per lavorare bene, l’obiettivo è raccogliere più avanti il frutto del lavoro intenso di queste settimane. Con mister Juric è il mio primo ritiro, essendo arrivato a fine mercato lo scorso anno, ma è come me lo aspettavo: lavoro duro e quotidiano, con allenamenti spesso doppi per essere pronti per l’inizio del campionato. La cooperativa del gol della scorsa stagione? E’ vero, noi attaccanti ci siamo divisi il minutaggio in campo, andando tutti in gol, e anche questo è stato un fattore importante per il risultato finale. Per una classifica così avrei firmato subito, ora però viene il difficile: riconfermarsi”.