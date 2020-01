Stepinski: “Vittoria importante con lo spirito giusto”

Mariusz Stepinski ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria a Ferrara subito dopo il triplice fischio finale:

“Oggi è stata un’importantissima vittoria di squadra, abbiamo dimostrato lo spirito giusto. Non era facile vincere nonostante la superiorità. Sono molto contento, anche e soprattutto per il secondo gol. Penso che dobbiamo essere tutti pronti, quando entriamo dalla panchina dobbiamo aiutare la squadra. Anche chi non è titolare è importante e molto spesso proprio chi entra riesce a cambiare la partita. L’ultima partita abbiamo preso 3 gol, erano un po’ troppi, quindi siamo contenti anche per non aver subito reti oggi. Quello che conta ora è aver portato a casa i tre punti. Il nostro obiettivo è ancora lontano e sarà dura, ma lotteremo fino alla fine”.