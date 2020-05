“Speravo nella ripartenza. Non per il nostro stato d’animo, visto che è un momento complicatissimo e non c’è tanta voglia di giocare peraltro senza pubblico, una cosa che fa venire meno l’essenza del calcio. Ma ci rendiamo conto che la nostra industria deve ripartire”.

Così il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni di Radio RAI.