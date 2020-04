Stipendi Verona, il club gialloblù in stand-by

Il Verona non vuole forzare i tempi sul tema del taglio degli stipendi.

Dopo la rottura tra Lega A e AIC in merito, si apre la via alla trattativa tra i singoli club e i giocatori. L’Hellas, per adesso, non ha predisposto un tavolo di confronto con i tesserati.

Lo farà più avanti, quando la situazione generale al riguardo dell’eventuale ripresa del campionato potrà essere più chiara.

Fino a quel momento, questo è l’indirizzo della società gialloblù, l’intenzione è di restare in stand-by, senza “fughe in avanti”.