Stoccata Tudor: “100 milioni per i giocatori del Sassuolo, ma noi siamo davanti”

L'allenatore dell'Hellas: "Stiamo facendo bene, firmo per delle stagioni così"

Il tecnico gialloblù, rispondendo a una domanda sulle prospettive future dell'Hellas, ha detto: "Non so che step deve fare questa squadra. Ogni giorno sento parlare dei giocatori del Sassuolo che valgono 50-100 milioni, ma noi siamo 3 punti sopra di loro. Stiamo facendo bene, se dovessi firmare per ripetere queste stagioni, firmo per altri 100 anni".