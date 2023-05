Stojanovic: “Gesto contro la stampa di Zagabria, non contro i tifosi del Verona”

Il difensore: "Anche noi giochiamo per vincere, in bocca al lupo all'Hellas"

Petar Stojanovic parla a fine gara dopo aver realizzato il gol del pareggio per l'Empoli, poi convertito dalla Lega Serie A in autogol di Magnani. "Era una partita difficile perché sapevamo cosa voleva dire la vittoria del Verona. Ma anche noi vogliamo vincere tutte le partite durante l'anno. Per noi è così anche quando ci alleniamo facciamo così. Per noi è un punto buono, a loro manca ancora una partita e voglio fare loro in bocca al lupo.