Stojkovic: “Indimenticabile Verona. Ilic? Diventerà un top”

Il fuoriclasse, ex gialloblù e ora ct della Serbia: "Ivan deve migliorare, ma è un grande talento"

Dragan Stojkovic, fuoriclasse jugoslavo che giocò nel Verona nel 1991-92, fermato nella sua esperienza gialloblù dagli infortuni, parla dell'Hellas in una lunga intervista a "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.

Osserva poi su Ivan Ilic, che ha da poco chiamato per la prima volta in nazionale: "Ivan Juric ha detto che se cresce fisicamente potrà essere entro quattro anni un centrocampista di livello internazionale e sono d’accordo con lui. Ilic gioca in modo intelligente, pensa e passa velocemente. Deve rafforzarsi in palestra e migliorare anche dal lato tecnico: può diventare un top del suo ruolo"