Stop alle partite, Conte: “Non so quando si riprenderà”

Intervenuto alla trasmissione “Non è l’arena”, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiega che lo stop alle partite non ha un termine fissato.

Ha detto: “Soffriremo un po’, ma non so quando si potrà riprendere. Le decisioni le prendiamo sempre sulla base delle valutazioni dei tecnici e degli esperti del Comitato tecnico-scientifico. Vedremo nei prossimi giorni, è chiaro che se ci sarà un contenimento del coronavirus questo ci potrà rassicurare, ma non credo che potremo allentare tutto nel giro di una settimana“.