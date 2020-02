Stop alle partite, Liverani: “Decisione senza senso, tutelate le solite società”

Parole durissime, quelle pronunciate dall’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, sullo stop alla disputa di molte partite di questo turno, decisa in seguito all’emergenza coronavirus (i giallorossi saranno regolarmente in campo, domani, in casa con l’Atalanta).

Ha detto Liverani: “Credo che come sempre in Italia sia stata presa una decisione che non ha una logica, senza senso. Dispiace, perché questo è un campionato splendido, con tante lotte bellissime, dallo scudetto all’Europa League, alla salvezza. Invece, come al solito, questo è il lato oscuro del calcio. Si tutelano le solite tre, quattro o cinque società che hanno i loro interessi“.