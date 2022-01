Stop alle trasferte, niente tifosi del Verona col Sassuolo

Con le nuove limitazioni scatta il blocco per le partite fuori casa

La nuova disposizione della Lega Serie A, per cui la capienza massima negli stadi sarà fissata a 5000 spettatori, prevede anche il blocco delle trasferte.

Per questa ragione non ci potranno essere tifosi gialloblù al seguito dell'Hellas nella prossima gara fuori casa, in programma domenica 16 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia col Sassuolo.