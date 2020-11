Debutto sfortunato per Matteo Lovato in Under 21.

Il difensore, nella partita vinta dalla squadra del ct Paolo Nicolato per 2-1, è uscito dopo 72′ per un problema muscolare.

Si tratterebbe, dalle prime indagini, di un risentimento alla regione inguinale della coscia destra.

Lovato si sottoporrà ad approfonditi controlli nei prossimi giorni.