Sturaro: “Con il Verona sono ripartito”

Il mediano: "Juric fondamentale per me. In questo finale di campionato dobbiamo fare di più"

Redazione Hellas1903

“Detto che in questo periodo abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, visto che solamente Milan e Atalanta ci hanno messo davvero sotto, i numeri parlano chiaro e se le sconfitte si sono accumulate qualcosa non va. L’aspetto mentale va corretto, dobbiamo fare di più. Abbiamo giocato paradossalmente meglio, in queste settimane, ma perdendo. Occorre essere “brutti”, talvolta, per prendere punti”.

Così Stefano Sturaro, intervistato da "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.

Dice, tra l'altro, il mediano del Verona: "Qui ho trovato continuità, in uno spogliatoio in cui già conoscevo tanti compagni, con un allenatore come Juric, che per me è stato fondamentale".