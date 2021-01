Sturaro, quella stima speciale per Juric: “Gli devo tutto”

“A Juric devo tutto. L’ho avuto in Primavera e mi ha insegnato i segreti del ruolo e mi ha aiutato a diventare uomo”.

Era il 2014 e con queste parole Stefano Sturaro, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, chiarì l’importanza del rapporto con Ivan Juric.

Il tecnico, allora al Mantova, l’aveva diretto quando giocava nella Primavera del Genoa, nel 2011.

Un legame che è proseguito in questi anni e che ha permesso al Verona di avere una corsia preferenziale per arrivare all’ingaggio di Sturaro, vicinissimo al passaggio in gialloblù.

Fu proprio Juric a ritagliare a Sturaro il ruolo in mediana che gli ha permesso di affermarsi, fino ad arrivare in nazionale.

Poi, alcuni infortuni hanno frenato Sturaro, che è pronto per ripartire dall’Hellas e da Juric, il suo mentore.