Sturaro: “Verona ideale per rilanciarmi. Qui l’entusiasmo è contagioso”

Il centrocampista: "Sto bene e sono disponibile. Siamo vicini ad Andrea Gresele"

A Verona ho bisogno di ritrovare me stesso e di delineare un futuro importante. Ero arrivato a un punto della carriera dove non capivo più quale fosse la cosa giusta per me, ero in difficoltà, avevo sbagliato alcune cose e sono stato gestito in maniera sbagliata. Avevo bisogno di un cambiamento. Non sono certo qui a fare una vacanza, sono un professionista e darò sempre il cento per cento ogni giorno per rilanciarmi. Il Verona mi riscatterà se me lo meriterò. Alla Nazionale ci penso, non ti stanchi ami di pensarci. Ora mi sento molto distante ma so che il lavoro paga sempre. La Juve? Sono stati quattro anni e mezzo intensi e duri che mi hanno fatto crescere molto. Mi ha cambiato la vita".