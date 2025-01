Non solo il Chelsea su Reda Belahyane. Come riporta Fabrizio Romano il Rennes sta cercando di aggiudicarsi il centrocampista del Verona, con un'offerta da 12 milioni. Il giocatore, secondo il noto esperto di calciomercato, ha già accettato la destinazione francese e i club stanno trattando per i dettagli.