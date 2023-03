Super Perilli, è lui il migliore dell’Hellas con lo Spezia

Il portiere gialloblù il più votato per "Cuore Gialloblù" nella gara di domenica al Picco

È Simone Perilli il vincitore della 25a tappa di Cuore Gialloblù, il sondaggio che da sei stagioni permette ai tifosi di eleggere, tramite i voti nelle Instagram Stories del Verona, il calciatore dell'Hellas che più si è distinto in ogni singola gara di campionato.

Il portiere gialloblù, all'esordio assoluto in Serie A, si è reso protagonista del pareggio in casa della formazione ligure salvando il risultato con 4 parate - tra cui quella decisiva sul tiro di Amian nei minuti finali - oltre a concludere 6 lanci lunghi verso i compagni. Prestazione positiva, la sua, che lo ha visto recuperare anche 10 palloni totali. Il classe '95 si è quindi aggiudicato il premio di migliore in campo secondo i tifosi, conquistando così i suoi primi tre punti nella classifica del Cuore Gialloblù.

Al secondo posto, Isak Hien, che conferma il proprio rendimento in questo campionato raggiungendo il settimo podio stagionale - una vittoria di tappa, cinque secondi posti e un terzo posto. Il centrale svedese ha ingaggiato 13 duelli, nessun gialloblù ha fatto meglio contro lo Spezia, e vinto il 75% dei contrasti. Su 22 presenze totali in questa Serie A dal suo arrivo in gialloblù - assente soltanto contro il Monza nella gara d'andata - il classe '99 ha disputato la sua 17a partita per intero con la maglia del Verona.

Infine, terzo gradino del podio per Darko Lazovic, anche lui per la settima volta in stagione fra i migliori tre di tappa. L'esterno serbo, partito titolare al 'Picco', ha chiuso la gara con 2 tiri, 2 cross completati su altrettanti tentati e 2 dribbling riusciti.

Appena fuori dalla zona punti Adrien Tameze e Giangiacomo Magnani.

CUORE GIALLOBLÙ - LA CLASSIFICA 2022/23

Montipò 18

Doig 16

Lazovic 15

Hien 14

Veloso 8

Djuric 7

Terracciano 7

Verdi 7

Henry 6

Ngonge 6

Tameze 6

Kallon 5

Depaoli 4

Duda 4

Magnani 4

Sulemana 4

Ceccherini 3

Coppola 3

Perilli 3

Lasagna 3

Faraoni 2

Günter 3

Hongla 3

Ilic 1

1° classificato: 3 punti; 2° classificato: 2 punti; 3° classificato: 1 punto.