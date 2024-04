Super punto a Bergamo, il Verona rimonta e fa 2-2!

OCCASIONI A PIOGGIA PER L'ATALANTA. Lazovic non sfrutta un passaggio errato con le mani di Carnesecchi, poi Koopmeiners e Pasalic sbagliano la palla del 3-0. Al 31' Montipò salva su colpo di testa di Pasalic su cross di Koopmeiners. L'Hellas barcolla, la squadra di Gasperini cerca di chiudere il conto. Koopmeiners si infila in verticale in area con Dawidowicz spettatore, il tiro in diagonale finisce fuori. È un monologo nerazzurro. Al 34' De Katelaere calcia, il tiro è deviato e Montipò si supera in angolo. Dani Silva non riesce a contenere i centrocampisti avversari, il solo Folorunsho lotta ma non basta.