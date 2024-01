Suslov: “Diamo il 100%, così ce la possiamo fare”

Poi: "Le assenze per noi non devono essere un alibi, tutti i ragazzi chiamati in causa oggi hanno dato un grande contributo e hanno dimostrato le loro qualità, giocando uniti uno per l'altro. Penso che tutti siamo qui per una ragione e abbiamo le nostre qualità, anche i ragazzi che in altre occasioni non hanno trovato tanto spazio oggi hanno dimostrato il loro potenziale. Dobbiamo continuare così, giocare da squadra. So per certo che abbiamo le qualità per vincere le partite. Dobbiamo continuare ad allenarci forte, dando il 100%, facendo così riusciremo nel nostro intento".