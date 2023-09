Suslov, nuove idee per il centrocampo gialloblù

Suslov è un giocatore molto duttile, in quanto a centrocampo sa ricoprire diverse posizioni, sa infatti agire bene da trequartista ma all’occorrenza si può muovere anche da ala o da regista centrale. Con la Nazionale ha collezionato diverse presenze nell’Under 16 e Under 21 Slovacca. Con la Nazionale maggiore ha esordito il 18 novembre 2020 in una partita valida per la Nations League, contro la Repubblica Ceca. Suslov, con la maglia della Slovacchia, ha finora messo a segno due reti in 20 partite.