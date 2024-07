Suslov, oggetto del desiderio di molti club. Non del Genoa: “Non lo stiamo seguendo”

“Suslov non è una pista che al momento stiamo seguendo", taglia corto stamane Marco Ottolini, ds del Genoa, club al quale è stato accostato nei giorni scorsi il fantasista del Verona, oggetto del desiderio di molti club e per il quale a breve potrebbero arrivare richieste ufficiali. Lo slovacco è il secondo "gioiello di casa" del club gialloblù in grado di generare parecchi milioni di plusvalenza (il terzo è Cabal, promesso sposo della Lazio su cui si è inserito anche il Rennes).