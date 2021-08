Sutalo c’è, subito a disposizione per l’Inter

Il difensore nelle prossime settimane sarà impegnato con l'Under 21 della Croazia

Arrivato oggi a Verona , Bosko Sutalo sarà subito a disposizione per la gara dell'Hellas con l'Inter, in programma venerdì alle 20.45 al Bentegodi.

Per lui, dopo l'incontro con i nerazzurri, ci sarà il doppio impegno con la nazionale Under 21 della Croazia, in campo nelle qualificazioni all'Europeo di categoria il 2 settembre con l'Azerbaijan e il 7 con la Finlandia.