Sutalo si presenta: “Verona, basta gol da polli, a Bologna servono punti”

Il difensore croato: "All'Hellas per giocare e crescere"

Arrivato in prestito dall'Atalanta con diritto di riscatto e contro-riscatto, Bosko Sutalo si presenta in conferenza stampa.

"In difesa posso ricoprire più ruoli - dichiara il difensore ventunenne croato - mi piace giocare la palla e andare anche in avanti. Ultimamente ho giocato spesso da terzino, anche in Nazionale, perché posso fare bene quel ruolo. Ma voglio giocare più da centrale destro nei tre dietro, voglio giocare con la palla tra i piedi.