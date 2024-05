Swiderski: “Abbiamo ancora due finali, restiamo concentrati”

Karol Świderski , attaccante gialloblù, ha commentato ai microfoni di Hellas Channel la delusione per il risultato ottenuto nella partita casalinga, persa contro il Torino per 1-2:

Karol, è un peccato la sconfitta oggi perché eravate andati anche in vantaggioe meritavate di più..."Sì, è proprio così. Siamo stati anche un po' sfortunati oggi. Dopo essere andati in vantaggio dovevamo restare più concentrati per non concedere due occasioni così al Torino, visto che loro possono sempre fare gol. Abbiamo giocato bene lottando su ogni pallone, ora dobbiamo restare concentrati sulle prossime due partite perché sono come due finali dove dovremo dare tutto. Vogliamo vincerle per conquistare il nostro obiettivo".