Swiderski: “Non era importante come, oggi contava solo vincere”

Karol, congratulazioni per il tuo primo gol con la maglia del Verona, una rete davvero importante... "Sono davvero contento. Questo è un gol importante perché ci ha consentito di conquistare i tre punti. Conoscevamo alla vigilia della sfida la nostra situazione in classifica, a pari punti con il Sassuolo, e oggi nessuno voleva perdere. Siamo contenti di essere riusciti a portare a casa questo successo".

Mister Baroni alla vigilia aveva chiesto una partita di sacrificio e coraggio, avete dimostrato questi valori sul campo... "Penso che la partita sia stata difficile forse da vedere, due squadre che hanno lottato fino alla fine. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, negli ultimi venti minuti abbiamo difeso tutti insieme ed è stato importante. Come dicevo sapevamo la nostra situazione, questi tre punti sono davvero importanti per noi".

Puoi descriverci quanto è importante questa vittoria e quanto la volevate ottenere? "Prima della partita ci siamo parlati e ci siamo detti che oggi non era importante come, ma contava solo vincere. Abbiamo fatto bene, abbiamo avuto una buona occasione e abbiamo segnato. Questo è importante quando giochi per la salvezza".

Hai segnato il tuo primo gol al 'Bentegodi', ci racconti che emozione è stata per te? "Incredibile. Ho segnato il mio primo gol qui, nella mia nuova squadra, in un nuovo paese. Sono contento perché all'inizio non è stato semplice adattarmi, dover dimostrare le mie qualità e aiutare la squadra. Penso che questo gol mi dia fiducia, penso di poter migliorare di partita in partita. Voglio continuare così, a segnare per il Verona".