Tacopina: “La mia Spal come il Verona dello scudetto”

Il nuovo proprietario della società ferrarese: "Non dobbiamo porci limiti"

Intervistato dal sito www.estense.com ha detto: "Quest’anno sarà importante stabilizzarci, ma ho in mente un progetto a lungo termine. Non ho nessuna intenzione di andarmene dopo poco tempo. Anzi, come ho detto voglio riportare la Spal in Serie A e farcela restare in pianta stabile senza porci alcun tipo di limite. L’Hellas Verona del 1984/1985 ha vinto lo scudetto e nessuno se lo aspettava. Era un altro calcio e un altro mondo, eppure è successo. Se inizi dicendo che non potrai competere per qualcosa, è logico che non ci proverai mai. Bisogna crederci in qualsiasi competizione, poi la palla è rotonda e chissà”.