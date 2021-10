Talenti gialloblù, per Cancellieri panchina anche con l’Under 21

L'attaccante segue la gara da seduto come le ultime 4 con l'Hellas dopo un avvio da protagonista

Nella vittoria dell'Italia Under 21 per 1-2 sul campo della Bosnia, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, solo panchina per Matteo Cancellieri .

L'attaccante dell'Hellas, lanciato da Eusebio Di Francesco, che ha molto ben impressionato in gialloblù e in Under 21 con tanto di gol al debutto contro il Lussemburgo lo scorso 3 settembre, ha seguito la gara da seduto. Per lui, dopo aver giocato in Coppa Italia col Catanzaro e nelle prime tre gare di serie A (titolare con l'Inter), gli ultimi minuti in campo sono stati il 13 settembre a Bologna. Con Tudor, poi, tre panchine e una tribuna. Segno che il ragazzo "deve crescere" come si dice in questi casi? Chissà, di certo Cancellieri rappresenta per il Verona un talento da valorizzare. La prossima occasione per giocare, per lui, potrebbe essere sempre con l'Under 21, martedì prossimo nella gara contro la Svezia.