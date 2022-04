Le immagini di Chukwuani, il giovane talento che a giugno sarà dell’Hellas

Visite mediche effettuate per il giocatore danese, per lui accordo quinquennale. Il video con le sue giocate

Redazione Hellas1903

Colpo per il prossimo anno del Verona che si aggiudica il talentuoso centrocampista Tochi Chukwuani, centrocampista danese classe 2003 in scadenza col Nordsjaelland, che a giugno diventerà un nuovo acquisto dell'Hellas Verona e che ieri era al Bentegodi a vedere la sua futura squadra battere il Genoa. Visite mediche effettuate, accordo raggiunto per un quinquennale. A fine stagione vi sarà l’ufficialità dell'operazione.

Nato da genitori nigeriani il 24 marzo 2003 a Hvidovre, cittadina alle porte di Copenaghen, in Danimarca, è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Nordsjaelland, dove è arrivato a totalizzare 49 partite e 8 reti tra Under 19 e Reserveligaen, campionato in cui militano le seconde squadre dei maggiori Club danesi.

A soli 16 anni, e più precisamente il 22 settembre 2019, quando è risultato il sesto più giovane esordiente nella Superligaen danese, ha debuttato in Prima Squadra, nella sfida di campionato vinta dal Nordsjaelland per 2-1 contro l’Aalborg. Pochi giorni dopo è arrivato anche l’esordio da titolare, questa volta nel match di Sydbank Pokalen (la coppa nazionale danese), match conclusosi con un successo contro il Vendsyssel.

Dal 2019 al 2021 ha totalizzato col Nordsjaelland 36 presenze complessive (di cui 13 da titolare), impreziosite da 3 reti e 1 assist-gol.

Parallelamente al percorso di crescita maturato in forza al Nordsjaelland, Chukwuani ha inoltre militato - a partire dal 2018 - nelle selezioni giovanili della Nazionale danese, sino ad arrivare all’Under 20. Trenta le partite disputate con la maglia della Danimarca, di cui 6 (con 2 gol) con l’Under 16, 15 con l’Under 17, 8 (con 3 gol) con l’Under 19 e una con l’Under 20, con cui ha debuttato nell’amichevole del 5 giugno scorso contro l’Irlanda Under 21. Di Under 19 e Under 20 è stato il capitano.

Di seguito un video con alcune immagini del giovane calciatore.