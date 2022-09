Lazio-Verona, Tameze: “Meritavamo di più, ora a Firenze fiduciosi”

Il francese: "Sto meglio ma non sono ancora al top"

"Stiamo crescendo partita per partita. Oggi non era una sfida semplice, ma abbiamo trovato la strada giusta. Questa sera siamo riusciti a creare molte occasioni, ma ci è mancato il gol. Personalmente credo che avremmo meritato di più, ci è mancato poco per pareggiare o anche vincere questa partita.