Tameze super con la Lazio: è lui il migliore del Verona all’Olimpico

Dopo quattro turni consecutivi nei quali la ‘palma’ di Cuore Gialloblù era andata a Mattia Zaccagni, nell’11a giornata di Serie A a trionfare è Adrien Tameze, autore del gol del definitivo 2-1 nella sfida vinta allo stadio ‘Olimpico’ di Roma contro la Lazio.

Il francese, schierato in via inedita come ‘falso nove’ da mister Juric e alla prima vittoria di ‘tappa’ del nostro sondaggio, ha ricevuto infatti il maggior numero di preferenze dei tifosi gialloblù, espresse attraverso le storie Instagram dell’account ufficiale di Hellas Verona FC nel ‘day after’ di Lazio-Verona.

Al secondo posto Marco Silvestri, autore un’altra prestazione maiuscola in questo campionato con quattro parate contro i biancocelesti, di cui una determinante su Pereira con i piedi nei minuti di recupero.

Sfida combattutissima per il gradino più basso del podio, conquistato da Giangiacomo Magnani, che è stato premiato dai tifosi per la puntualità nelle chiusure contro un reparto offensivo, come quello della Lazio, guidato dalla Scarpa d’Oro della passata stagione, Ciro Immobile.

Solo per una manciata di voti sono rimasti fuori dalla zona punti Mattia Zaccagni, vincitore del Cuore Gialloblù nelle ultime quattro giornate e capolista nella classifica generale, e Federico Dimarco, che con il suo sinistro ha propiziato la deviazione di Lazzari per il primo vantaggio gialloblù.

Come già detto, in vetta alla classifica generale rimane saldamente Zaccagni, così come sul secondo gradino si conferma Lovato. Con il risultato di questa settimana, Silvestri stacca i compagni di squadra raggiungendo quota 7 punti e prendendosi il terzo posto in solitaria, mentre Tameze aggancia in quarta piazza Baràk, Faraoni e Ilić. Primo punto per Magnani.

COME VOTARE LE PROSSIME SFIDE

I voti potranno essere assegnati rispondendo alle Instagram stories (CLICCA QUI) a partire dal giorno successivo la gara. Al primo classificato vengono assegnati 3 punti, al secondo 2 e al terzo 1.

CUORE GIALLOBLU – LA CLASSIFICA

Zaccagni 16 Lovato 9 Silvestri 7 Barak 5 Faraoni 5 Ilić 5 Tameze 5 Dimarco 4 Colley 2 Favilli 2 Günter 2 Veloso 2 Magnani 1

VINCITORI DI GIORNATA

1a – Hellas Verona-Roma: Matteo Lovato

2a – Hellas Verona-Udinese: Adrien Tameze

3a – Parma-Hellas Verona: Ivan Ilić

4a – Hellas Verona-Genoa: Matteo Lovato

5a – Juventus-Hellas Verona: Matteo Lovato

6a – Hellas Verona-Benevento: Antonin Barak

7a – Milan-Hellas Verona: Mattia Zaccagni

8a – Hellas Verona-Sassuolo: Mattia Zaccagni

9a – Atalanta-Hellas Verona: Mattia Zaccagni

10a – Hellas Verona-Cagliari: Mattia Zaccagni

11a – Lazio-Hellas Verona: Adrien Tameze

