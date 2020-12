Adrien Tameze parla a Dazn dopo la vittoria a Roma con la Lazio che lo ha visto protagonista del secondo, decisivo gol. “Ho provato a giocare un po’ più alto per dare fastidio ai difensori della Lazio, è andata bene. Sono molto contento per il gol e lo dedico alla mia mamma. Se mi aspetto di giocare ancora in quella posizione? Non lo so, gioco dove è utile alla squadra. La mia posizione preferita rimane quella in mezzo al campo”