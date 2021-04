Tameze: “Ritroviamo il nostro spirito. Io? Devo essere dappertutto”

Il centrocampista dell'Hellas: "Serve ritornare ai livelli di gennaio"

Aggiunge il giocatore del Verona:“Devo cercare di essere dappertutto. Mi abbasso per dare una mano in difesa, per coprire di più. E appena posso cerco di farmi sentire in attacco. In questa maniera mi rendo utile per l’Hellas, ai miei compagni”.