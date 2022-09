Tameze: “Siamo sulla strada giusta, con la Fiorentina per vincere”

Ha detto il centrocampista del Verona: "Abbiamo cambiato tanto, ma anche quest’anno possiamo fare bene. Grazie al lavoro di Tudor nella passata stagione, il gruppo è cresciuto. Ci stiamo allenando bene, siamo sulla strada giusta. Cioffi? Lo conosco da poco e credo non sia stato facile per lui trovarsi una squadra così tanto cambiata. Mi piace il suo modo di lavorare e come pensa il calcio".

Poi: "Verona è un’ottima piazza per crescere, qui c’è tutto per fare bene. Il centro sportivo è il top, l’Hellas è una delle squadre in continua crescita che ti mette in mostra, in uno dei campionati più importanti del mondo. La Fiorentina? Voglio sempre vincere, quindi li affronteremo con quell’obiettivo".