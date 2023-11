Tanti attaccanti, pochi gol: il problema del Verona resta

Undici i giocatori schierati da Baroni in avanti. Soltanto 6 le reti per i gialloblù

Sono undici i giocatori schierati da Marco Baroni in ruoli d'attacco, fino a questo punto della stagione.

I gol segnati dall'Hellas in campionato sono 6: i gialloblù sono la squadra che ne ha fatti di meno dopo l'Empoli (3) e alla pari con Salernitana e Udine.

Tra punte, mezze punte e trequartisti, l'elenco dei calciatori utilizzati è formato da Djuric, Bonazzoli, Ngonge, Saporara, Cruz, Duda, Folorunsho, Lazovic, Suslov, Mboula e Henry. In totale, undici.

Braaf e Kallon, pure loro attaccanti in rosa, non sono stati impiegati, il primo perché infortunato, il secondo perché, fino a pochi giorni fa, non rientrava nei piani tecnici del club.