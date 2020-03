“Ritengo che il campo deve dare i titoli. Non si può fare nulla. Si annulla il campionato e si pensa al prossimo. E’ vero, è un peccato, ma se continuerà così, penso di debba annullare il campionato e cristallizzare la classifica per la partecipazione alle Coppe. Qualcuno ci perderà, ma non si può fare altrimenti“.

Così Marco Tardelli, ex giocatore e poi allenatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.