L'Everton è in cerca di un terzino, e pare essere piombato su Tchatchoua. Il terzino camerunense, riscattato ufficialmente dal Verona lo scorso giugno per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni, ha collezionato 26 presenze con gli scaligeri, che per il suo cartellino chiedono 8 milioni. A riportarlo è Tuttomercatoweb. Altra plusvalenza in vista?