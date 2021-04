Telese, elogio di Juric: “Avercelo, uno così”

Il giornalista e scrittore: "Con lui il calcio diventa passione e ritmo"

Un grande elogio di Ivan Juric. Non soltanto per i risultati colti dal Verona, ma per come sa "pilotare" la squadra, cosa che è stata evidenziata anche ieri, con il Cagliari, nel finale di partita, dopo che Juric era stato espulso.

Telese, cagliaritano, in un intervento sul "Corriere dello Sport" commenta l'impatto di Juric nella "volata" della gara della Sardegna Arena. Chiude così il suo articolo: "“Uno a uno e lo facciamo! Uno a uno e andiamo!”. E poi va a finire davvero che, teleguidato dalle tribune, proprio con un uno contro uno, il Verona raddoppia. Capisci in determinati momenti, che il calcio smette di essere geometria, schema e ingaggi per diventare passione, ritmo e musica, un urlo viscerale e barbarico. Juric cammina sulla tribuna come su una ribalta, in mezzo ai tifosi del Cagliari che, mentre guardano incantati e attoniti il mister-rapper, pensano: “Avercelo, uno così”».