Tengstedt e Sarr: “Noi due insieme è una buona idea”

I due attaccanti in gol: "Vittoria bellissima per i nostri tifosi e per il club"

"Noi due insieme è una buona idea? Sì lo è - dice il danese - ne avevamo parlato da lungo tempo ed è andata benissimo, abbiamo giocato insieme e segnato entrambi. Dopo il cartellino rosso a Pobega abbiamo avuto delle difficoltà e non so spiegarmi il perchè, ma è andato tutto bene e siamo felici". "Lo avevamo detto prima della partita, proviamo a vincere - aggiunge Sarr - e così è stato bellissimo per i nostri tifosi e per il club, ora andiamo a festeggiare. Io e Casper? È la connessione scandinava".