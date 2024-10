Tengstedt: “Vittoria meritata, che bravo Kastanos”

Casper Tengstedt, autore dell'1-1 del Verona col suo terzo centro stagionale, intervistato da Dazn a fine gara, commenta così la vittoria sul Venezia: "Era molto importante segnare oggi, per pareggiarla presto, poi abbiamo meritato di vincere. Mi piace giocare, è importante far gol per aiutare la squadra. Kastanos è stata una sorpresa, non segna soltanto ma fa anche assist".