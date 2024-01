Terracciano-Milan, il Verona ha chiesto tra i 6 e i 7 milioni. L’agente: “Pronto per una grande”

È tra i 6 e i 7 milioni la cifra che il Verona vorrebbe realizzare per la cessione di Filippo Terracciano , e che ha chiesto al Milan. Il giocatore piace e non poco ai rossoneri che sembrano intenzionati a chiudere l'affare a gennaio, soffiandolo così alla Fiorentina (tra le pretendenti quella che si era mossa prima) anche perché il calciatore propende per il club milanese,

Intanto Andrea D'Amico, agente di Terracciano, ha parlato a Radio Serie A: “E’ un calciatore dai margini di miglioramento molto importanti, ha un motore incredibile. Ad oggi si è espresso al 10-15% delle sue potenzialità. E’ già pronto per una grande squadra, ha 39 presenze in Serie A alle spalle pur avendo solo 20 anni e sono convinto che riuscirà a sviluppare al massimo le sue caratteristiche. Cioè abbinare una cilindrata molto forte a una tecnica di base importante.

Con Filippo non prendi un giocatore, me ne prendi tre o quattro perché può giocare in tanti ruoli diversi. Basso a sinistra, basso a destra, contro la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic al centro. Gioca anche a centrocampo e, in Nazionale, pure come esterno d’attacco”.